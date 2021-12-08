Эксперт допустил признание Россией ДНР и ЛНР после переговоров Путина и Байдена

Тема украинского кризиса стала ключевой на переговорах президентов России и США - Владимира Путина и Джозефа Байдена. Так считает директор Института политических исследований Сергей Марков. В беседе со «Звездой» он выразил мнение, что в ближайшее время после диалога ситуация в Донбассе может кардинально поменяться.

«То, что есть результаты от переговоров говорит о том, что они прошли очень жестко. Однако пока не ясно, как разрешился главный вопрос - украинский. У России есть определенные требования - не допустить вступления Украины в НАТО и пресечь размещение военной техники Альянса на территории страны, так как это может привести к размещению Западом ракет средней дальности в пяти минутах полета от Москвы. Согласился ли с этим Байден, сказать пока трудно», - заявил эксперт.

Марков также считает, что в переговорах поднималась тема выполнения Украиной Минских договоренностей - Путин мог потребовать у США разрешить подконтрольному Киеву приступить к выполнению пунктов соглашений.

«Если мы не услышим о признании Украиной Минских соглашений, то высока вероятность того, что в декабре-январе мы услышим решение о признании в той или иной форме ДНР и ЛНР. Это может быть формат Южной Осетии», - считает политолог.

Он также считает, что переговоры лидеров России и США должны проходить чаще, чем сейчас. За полгода между государствами накапливается большое количество противоречий, а в мире происходят кризисные ситуации, требующие оперативного обсуждения.

Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов рассказал «Звезде», что переговоры Путина и Байдена стали площадкой для обмена мнениями по важным для двух государств вопросам. По его мнению, диалог был направлен на изменения в долгосрочной перспективе.