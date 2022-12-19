В ЕС пришли к соглашению по поводу потолка цен на газ

Было решено установить лимит в 180 евро за МВт•ч.

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Страны Евросоюза пришли к окончательному решению по потолку цен на российский газ. Как сообщила глава Минэнерго Мальты Мириам Далли, был установлен порог в 180 евро за МВт·ч.

«Мы продолжим следить за ситуацией, особенно когда мы говорим о ценовом лимите, установленном на уровне 180 евро», - передает РИА Новости ее слова.

Она также сказала, что стороны договорились о времени запуска коррекции рынка. По ее словам, каждая страна смогла согласиться на компромисс, так как все осознавали необходимость согласия в вопросах регулирования ситуации.

Решение о введении потолка цен на газ далось Евросоюзу с трудом. Страны оказались в разных условиях, и 12 из них призвали организацию понизить предложенное значение.