Bloomberg: 12 стран Евросоюза просят понизить потолок цен на природный газ

По данным Bloomberg, в ЕС возникли проблемы с принятием решения о введении потолка цен на газ.

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По данным Bloomberg, 12 стран Евросоюза призвали снизить поток цен на газ, что обостряет ссору в ЕС по этому вопросу.

«Столкновение вокруг предложения ограничить цены на природный газ в Европейском союзе усилилось, поскольку группа из 12 государств-членов призвала значительно снизить потолок, чтобы ограничить влияние беспрецедентного энергетического кризиса на потребителей и бизнес блока», - пишет издание.

Источник Bloomberg обратил внимание, что призыв группы 12 стран ЕС прозвучал за несколько дней до встречи министров энергетики Евросоюза, которым предстоит принять решение о потолке цен. По мнению экспертов, коалиция из 12 стран может заблокировать сделку.

«Этот шаг со был предпринят за четыре дня до экстренной встречи министров энергетики ЕС, чтобы попытаться согласовать сделку по этой мере. У коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены, по словам дипломатов ЕС, попросивших не называть их имени, поскольку переговоры по этой мере носят частный характер», - сообщает агентство.

По информации Bloomberg, среди выступающих за снижение потолка цен Бельгия, Греция, Италия и Польша.

Напомним, что сейчас Еврокомиссия предлагает установить цену на газ в €275 за МВт.ч, Чехия, предложила снизить потолок до €220, однако коалиция из 12 стран и его сочла его слишком высоким, так как и в первом и во втором случае это на 58 и 35 евро соответственно.