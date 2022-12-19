В Госдуме рассказали о новом законопроекте по вопросу «нелегальной занятости»

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В Госдуме РФ рассказали о новом законопроекте, который введет такие понятия как «нелегальная занятость», «самозанятые» и «платформенные занятые». Также он будет включать в себя меры борьбы с «нелегальной занятостью». Об этом заявил член комитета Госдумы по соцполитике Андрей Исаев.

«Впервые мы вводим понятие "нелегальной занятости" и меры борьбы с ней. Впервые мы вводим понятие "самозанятых" и "платформенных занятых», - цитирует его РИА Новости.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предложил доработать проект о занятости в стране и готовиться к его рассмотрению в Госдуме в период весенней сессии. Он также предложил включить туда положения о мерах поддержки для семей участников СВО.

Также недавно в Госдуму внесли законопроект об ограничении удаленной работы для россиян, которые покинули страну. Ограничения должны будут касаться тех сфер, где распространяется важная для безопасности страны информация.