В Госдуму внесут законопроект об ограничении удаленной работы для уехавших россиян

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Вскоре в Государственную думу внесут законопроект об ограничении удаленной работы для россиян, которые покинули страну. Об этом в интервью RTVI сообщил один из авторов инициативы, сенатор Андрей Клишас.

Предполагается, что ограничения будут касаться тех сфер, где распространяется секретная и важная для безопасности страны информация. По данным СМИ, под ограничение попадут чиновники, работники сферы информационной безопасности, представители транспортных отраслей и другие.

Напомним, сегодня Государственная дума России приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий штрафы до пяти миллионов рублей за осквернение георгиевских лент.

Проект закона приравнивает эти ленты к символам воинской славы.