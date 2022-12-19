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В ГД РФ внесен проект о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД

Игнат Далакян
18:07 19.12.2022
Согласно законопроекту, такие граждане считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в МВД РФ или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины.
В ГД РФ внесен проект о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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В Государственную думу Российской Федерации внесен проект о прекращении украинского гражданства со дня подачи лицом необходимого заявления в МВД России о выходе из него. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе ГД РФ.

«Проектом федерального закона "Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины" предусматривается, что такие граждане считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в МВД России или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины», - говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторами законопроекта выступили депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Сергей Кабышев (СРЗП), Сергей Леонов (ЛДПР) и Артем Туров (ЕР).

Ранее появилась информация, что в Госдуму России внесут законопроект об ограничении удаленной работы для уехавших граждан России. Как заявил сенатор Андрей Клишас, который является одним из инициаторов законопроекта, предполагается, что ограничения будут касаться тех сфер, где распространяется секретная и важная для безопасности страны информация.

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