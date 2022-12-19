Очевидец событий по делу Исаева рассказал, как спас людей от теракта в метро Москвы в 2010 году

Если бы не действия мужчины, жертв могло бы стать гораздо больше.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Очевидец событий по делу Гази Исаева бывший сотрудник полиции на Сокольнической линии Московского метрополитена Сергей в беседе со «Звездой» рассказал, как спас людей от теракта в столичном метро в 2010 году.

Как рассказывает очевидец, смертница ехала с Сергеем в одном вагоне. После того как поезд остановился на станции «Парк культуры» - радиальная, сотруднику полиции стало известно, что на «Лубянке» взорвался поезд.

«Я был как раз во втором вагоне. Вот та шахидка была во втором вагоне вторая дверь, а я - во втором вагоне третья дверь. Вышел. Поезд остановился. На платформе было очень много народу», - рассказал Сергей.

После краткого совещания с начальником станции Сергей взял мегафон и стал призывать пассажиров покинуть вестибюль, и тут прогремел второй взрыв. Если бы не действия мужчины, жертв могло бы стать гораздо больше.

«Я взял мегафон и пошел. Выхожу и сразу всем говорю: "На станции "Лубянка" произошел взрыв, прошу всех удалиться". Это здорово помогло, потому что платформа вся почти освободилась», - рассказал бывший сотрудник полиции.

По версии следствия, начальник ОВД Кизлярского района Гази Исаев подвозил одну из смертниц перед тем, как та попала в Москву и совершила теракт.

Первое слушание по делу подозреваемого в причастности к терактам на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» состоялось сегодня, окончательное решение по нему вынесут 20 декабря. Подозреваемый Гази Исаев не признал свою вину.