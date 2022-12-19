Подозреваемый соучастник терактов в метро Москвы в 2010 году Исаев не признал вину
Экс-начальник отдела Министерства внутренних дел по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаев, подозреваемый в причастности к терактам в московском метро в 2010 году, отказался признавать вину. Об этом он заявил на заседании Второго Западного окружного военного суда Москвы, где приступили к рассмотрению его дела.
По данным следствия, полковник МВД доставил на машине одну из террористок со взрывным устройством на автостанцию в Кизляре, откуда она выехала в Москву.
Кроме этого, следователи утверждают, что бывший полицейский сам состоял в запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ»* и содействовал боевикам.
В марте 2010 года две женщины совершили подрыв на станциях «Лубянка» и «Парк культуры». Погибли 39 человек, еще больше 100 пострадали.
Ранее суд в Москве приговорил к пожизненному сроку причастного к терактам в метро Москвы в 2010 году Магомеда Нурова. Судья также удовлетворил иск Московского метрополитена на выплату обвиняемым более 17 миллионов рублей.
* «Имарат Кавказ» («Кавказский эмират») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.