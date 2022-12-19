Захарова: Афины становятся прямыми соучастниками украинских неонацистов

© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает враждебными планы Афин передать Украине российские зенитно-ракетные системы С-300ПМУ-1, стоящие на вооружении Греции. В случае их осуществления все переданное вооружение будет своевременно отслежено и уничтожено ВС РФ.

Мария Захарова отметила, что в таком случае Афины, во-первых, игнорируют мнение 70% граждан, выступающих против поставок оружия Украине, а, во-вторых, могут стать непосредственными соучастниками украинских неонацистов.

«Считаем провокационные планы о поставках киевскому режиму С-300 и других средств ПВО российского/советского образца откровенно враждебными по отношению к России. Игнорируется мнение греческих граждан, 70% которых, по опросам общественного мнения, выступают против накачивания Украины оружием. Официальные Афины не беспокоит, что, направляя вооружения в зону боевых действий, они становятся прямыми соучастниками украинских неонацистов, которые ведут преступную войну против мирного гражданского населения Донбасса, Запорожья и Херсонщины, в том числе проживающих там многочисленных этнических греков», - следует из официального комментария представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат также добавила, что Греция нарушает международные ограничения в сфере торговли оружием, согласно которым запрещается реэкспорт поставленной Россией военной техники третьим лицам без нашего согласия.

«Налицо также полное безразличие греческой стороны к международным ограничениям в сфере торговли оружием, не допускающим его экспорт в те регионы, где это может привести к нарушению международного гуманитарного права, способствовать обострению конфликтов», - указывается в сообщении.

Россия не сможет оставить незамеченными действия Греческих властей, поэтому вся направленная Киеву техника будет незамедлительно ликвидирована.

«Наконец, ни у кого не должно быть сомнений, что вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена и уничтожена Вооруженными силами Российской Федерации. Пока еще не поздно, можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности», - заключила Марина Захорова.

Реализация Грецией планов ослабит её обороноспособность страны в сфере ПВО.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Грецию ждет «буря» из-за размещения вооружения на демилитаризованных островах в Эгейском море. По словам министра, военные учения Греции нарушают международные договоренности и ставят под вопрос суверенитет островов, на что Турция не готова закрывать глаза и в случае необходимости готова оспорить их независимость.