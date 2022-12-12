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В понедельник утром в украинское посольство в Греции пришла окровавленная посылка. По данному факту полиция начала следственные действия. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, которые ранее приходили в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Зиндельфинген. Греческая полиция начала следственные действия», - сообщил дипломат.

Напомним, ранее также сообщалось о 17 посылках с частями животных, которые получили украинские дипмиссии в разных частях мира.

Первый случай с опасной посылкой произошел 30 ноября в дипломатическом представительстве в Мадриде. Тогда взрыв прогремел после того, как комендант посольства открыл коробку.