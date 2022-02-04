Суд приговорил к пожизненному сроку причастного к терактам в метро Москвы в 2010 году

Второй западный окружной военный суд в Москве вынес приговор в отношении Магомеда Нурова, который признан причастным к совершению терактов на станциях столичного метро «Лубянка» и «Парк культуры» в 2010 году. Также судья удовлетворил иск Московского метрополитена на выплату обвиняемым более 17 миллионов рублей.

«По совокупности преступлений назначить окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима», - цитирует РИА Новости слова судьи.

Нуров был задержан в Дагестане в 2019 году. После он признал свою причастность к терактам. В его задачи входило сокрытие исполнителей теракта.

Трагические события произошли на Сокольнической ветке Московского метрополитена в 2010 году. В результате двух мощных взрывов на станциях метро погибли 48 человек. Еще четверо умерли в больницах, куда были доставлены пострадавшие.