Два частных дома загорелись в Ростове-на-Дону, есть погибший

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В Ростове-на-Дону ровно в полдень загорелись два частных дома. Из-за плотной застройки, угрожающей быстрым распространением огня, пожару присвоен второй ранг. Обнаружен погибший. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

В 12:00 по мск в ГУ МЧС по Ростовской области поступила информация о возгорании одного дома по адресу улица Рылеева, 69 "А". Не смотря на то, что спасатели прибыли через 5 минут, к тому моменту пламя охватило уже 200 квадратных метров кровли, спустя еще 12 минут был найден погибший, а в 12:25 огонь перекинулся на соседний дом. В результате пламенем оказались охвачены два частных здания.

«На момент прибытия первых пожарных подразделений в 12:05 мск - горение кровли на 200 кв. метрах. Существует угроза распространения из-за плотной застройки. В 12:17 мск обнаружен погибший, пол и личность устанавливаются. В 12:23 мск руководителем тушения пожара объявлен ранг пожара №2. По информации на 12:25 мск, горят два частных одноэтажных дома», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Тушение разбили на три боевых участка. Были задействованы 38 человек и 11 единиц техники, добавили в МЧС по региону.

По последней информации в 13.12 удалось справиться с открытым горением, а в 13:35 пожар был полностью ликвидирован.

Сегодня в 4 утра спасатели ликвидировали пожар на скважине иркутского газоконденсатного месторождения. По данным МЧС, погибших нет. Всем, кто получил травмы, глава региона пожелал «скорейшего выздоровления».