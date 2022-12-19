В стране и мире Спасатели ликвидировали пожар на скважине иркутского газоконденсатного месторождения Ирина Елагина По данным губернатора, населению региона ничто не угрожает. © Фото: kobzevii, Telegram Читайте нас на: Спасатели ликвидировали пожар на установке комплексной подготовки природного газа Марковского месторождения в Иркутской области. Населению региона ничто не угрожает. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поделился оперативной информацией о пожаре на скважине газоконденсатного месторождения. «На месте работали сотрудники пожарной охраны Иркутской нефтяной компании. Кроме того, были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей из Усть-Кута, поселка Магистральный, Железногорска-Илимского. Всего привлекалось 155 человек и 37 единиц техники», - рассказал глава региона в Telegram-канале. На месте происшествия работали несколько медицинских бригад, оказывавших помощь пострадавшим. «Потребовалась и помощь медиков. Прибыли 4 бригады. По данным МЧС, погибших нет. Пострадали семь человек. Два человека - в тяжелом состоянии, их вертолётом санавиации доставили в Братск. Четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Усть-Кутскую городскую больницу. Один человек, с обморожением ног, будет лечиться амбулаторно», - написал иркутский губернатор. Игорь Кобзев пожелал всем, «кто получил травмы, скорейшего выздоровления». Экспертное мнение и аналитика