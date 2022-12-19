Рассекая воздух снарядом: кадры боевой работы «Акаций» в зоне спецоперации
Артиллеристы взаимодействуют с расчетами беспилотников, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Удар по колоннам украинской военной техники и скоплениям живой силы националистов нанесли расчеты самоходных гаубиц «Акация». Так артиллеристы поддерживают наступления мотострелковых подразделений.
Кадры боевой работы расчетов самоходок опубликовало Минобороны России. Разведка целей и корректировка ведения огня в реальном времени осуществляются с помощью беспилотников.
Ранее официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков сообщил об уничтожении украинских ракет американского производства в небе Белгородской области.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов