В МО РФ заявили об уничтожении ракет американского производства в небе Белгородской области

Также были перехвачены шесть украинских снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS. Это произошло в районах населенных пунктов Сладкое, Дебальцево (ДНР), Кременная (ЛНР), Любимовка (Запорожская область).

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

В Минобороны России сообщили об уничтожении украинских ракет производства США в небе Белгородской области. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Уничтоженные ракеты вошли в список целей, перехваченных российскими средствами ПВО за прошедшие сутки.

«В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM», - заявил Конашенков.

Также были перехвачены шесть украинских снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS. Это произошло в районах населенных пунктов Сладкое, Дебальцево (ДНР), Кременная (ЛНР), Любимовка (Запорожская область).

Кроме этого, Игорь Конашенков заявил, что, наступая, наши войска заняли выгодные рубежи на Донецком направлении.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов