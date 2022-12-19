Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии Алейником украинский кризис
Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил с новым главой белорусского внешнеполитического ведомства Сергеем Алейником украинский кризис. Об этом заявили в МИД России.
«Состоялся обмен мнениями по международной и региональной проблематике, ситуации вокруг украинского кризиса. Подтверждена нацеленность на координацию шагов на международных площадках, противодействие политическому и незаконному санкционному давлению на Россию и Беларусь со стороны недружественных государств», - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел первую встречу со своим новым белорусским коллегой Сергеем Алейником. Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран прошла в Минске.