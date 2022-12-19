В стране и мире Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии Алейником украинский кризис Игнат Далакян В МИД РФ сообщили, что подтверждена нацеленность на координацию шагов на международных площадках. © Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости Читайте нас на: Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил с новым главой белорусского внешнеполитического ведомства Сергеем Алейником украинский кризис. Об этом заявили в МИД России. «Состоялся обмен мнениями по международной и региональной проблематике, ситуации вокруг украинского кризиса. Подтверждена нацеленность на координацию шагов на международных площадках, противодействие политическому и незаконному санкционному давлению на Россию и Беларусь со стороны недружественных государств», - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел первую встречу со своим новым белорусским коллегой Сергеем Алейником. Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран прошла в Минске. Экспертное мнение и аналитика