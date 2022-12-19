Корабельные ударные группы Балтфлота отразили «вражескую» атаку с воздуха

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Малые ракетные корабли «Пассат» и «Ливень» и ракетные катера «Димитровград» и «Чувашия» в ходе тренировок в Балтийском море отбили воздушную атаку условного врага.

Учения прошли в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Были проведены стрельбы из артиллерийских установок АК-630М, А-190 и АК-176 по воздушным мишеням М-6, которые сбросили бомбардировщик Су-24 и истребитель Су-27.

Боевые упражнения выполнялись двумя группами кораблей и катеров поочередно. Стрельбы велись на различных высотах и дистанциях. Все назначенные цели были успешно поражены.

Ранее в Минобороны России сообщили, что отряд кораблей Тихоокеанского флота с крейсером «Варяг» во главе вышел в море для участия в совместных российско-китайских учениях «Морское взаимодействие - 2022».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов