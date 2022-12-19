Песков призвал не реагировать на «утки» о разрыве газовых контрактов с Белоруссией
© Фото: Егор Еремов, РИА Новости
Песков призвал не реагировать на «утки» о разрыве газовых контрактов с Белоруссией
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Песков призвал не реагировать на «утки» о разрыве газовых контрактов с Белоруссией
© Фото: Егор Еремов, РИА Новости
Песков призвал не реагировать на «утки» о разрыве газовых контрактов с Белоруссией
Экспертное мнение и аналитика
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Песков призвал не реагировать на «утки» о разрыве газовых контрактов с Белоруссией
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