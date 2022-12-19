Генсек ОДКБ заявил об отсутствии планов расширять общий контингент сил

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Страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не планируют расширять общий контингент сил, так как существующих достаточно для выполнения задач. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

«Тот потенциал, который сейчас реально есть в распоряжении нашей организации, он не просто большой, он достаточный для предотвращения любых угроз... Таких планов нет», - заявил Зась журналистам на пресс-конференции по итогам деятельности организации в 2022 году.

Ранее лидеры стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности приняли решение о переоснащении миротворческих сил организации современным оружием и техникой. Решение вошло в пакет 14 документов, принятых на саммите ОДКБ в Ереване.