Минобороны России: наступая, наши войска заняли выгодные рубежи на Донецком направлении

За сутки на Донецком направлении уничтожено более 130 украинских боевиков, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля, добавили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Наши войска заняли выгодные рубежи, наступая на Донецком направлении, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Артиллерийским огнем сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении населенных пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении.

Представитель российского оборонного ведомства озвучил суточные потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) в живой силе и технике. Так, на данном направлении за сутки уничтожено более 130 украинских боевиков, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля. Попытки ВФУ атаковать на Южно-Донецком направлении также не увенчались успехом. Только в личном составе потери противника составили до 80 человек.

На Купянском направлении в результате огневого налета российской артиллерии по скоплению неприятельских войск в районах Ивановки и Новоселовского уничтожено более 20 украинских боевиков, БМП и два автомобиля. На Краснолиманском направлении противник также понес потери в личном составе. За сутки на данном направлении уничтожено более 70 украинских боевиков.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится о поражении пункта дислокации украинского спецназа «Юг» под Херсоном.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов