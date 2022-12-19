Украинские боевики обстреляли Донецк пятью снарядами «натовского» калибра

Второй раз за день обстрелу подвергся центральный район Донецка из пяти снарядов калибра 155 миллиметров, которые используют страны НАТО.

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Украинские националисты в 12:00 мск выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров в сторону Донецка. В зоне обстрела второй раз за день оказался Киевский район. Об этом говорится в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.00 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», - сообщили в ведомстве СЦКК.

В 11:15 и в 11:30 обстрелу также подвергся населенный пункт Красногоровка в Петровском районе Донецка. В общей сумме было выпущено 13 снарядов «натовского» калибра.

Напомним, что артиллерией калибра 155 миллиметров пользуются страны НАТО. США поставили на Украину буксируемые гаубицы М777А2 калибра 155-мм. Их сразу стали использовать в боевых действиях против российской армии и подразделений НМ народных республик.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры, как один из снарядов украинских националистов разрушил квартиру пожилой женщины в Донецке во время обстрела города из РСЗО «Град». Рухнули поток и стены, выбиты окна.