В МО РФ сообщили о поражении пункта дислокации украинского спецназа «Юг» под Херсоном

Как уточнил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, вражеский пункт временной дислокации находился в районе Велетенского в Херсонской области.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

В Минобороны России рассказали о поражении пункта временной дислокации центра специальных операций «Юг» украинских боевиков. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражены пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций "Юг" ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь Донецкой Народной Республики, Херсон и Велетенское Херсонской области», - заявил Конашенков.

Кроме этого, огневому поражению подверглись 56 вражеских артиллерийских подразделений, а также другие украинские войска в 139 районах.

Игорь Конашенков подвел суточные итоги работы российских средств ПВО. Они сбили восемь украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Меловатка, Площанка, Нижняя Дуванка (ЛНР), Волноваха, Николаевка (ДНР), Приютное (Запорожская область), Каиры (Херсонская область).

Удалось перехватить еще шесть украинских снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Это произошло в районах Сладкого и Дебальцево в ДНР, Кременной в ЛНР, а также Любимовки в Запорожской области.

А в воздушном пространстве Белгородской области наши расчеты сбили четыре украинские противорадиолокационные ракеты HARM американского производства.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные по потерям украинской военной техники. По его словам, с начала спецоперации враг недосчитался 344 самолетов, 184 вертолетов, 2 684 беспилотников, 398 ЗРК, 7 159 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевой машины РСЗО, 3 691 орудия и миномета, а также 7 664 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков заметил, что, наступая, наши войска заняли выгодные рубежи на Донецком направлении.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов