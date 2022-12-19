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В МО РФ сообщили о поражении пункта дислокации украинского спецназа «Юг» под Херсоном

13:27 19.12.2022
Как уточнил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, вражеский пункт временной дислокации находился в районе Велетенского в Херсонской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России рассказали о поражении пункта временной дислокации центра специальных операций «Юг» украинских боевиков. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражены пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций "Юг" ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь Донецкой Народной Республики, Херсон и Велетенское Херсонской области», - заявил Конашенков. 

Кроме этого, огневому поражению подверглись 56 вражеских артиллерийских подразделений, а также другие украинские войска в 139 районах. 

Игорь Конашенков подвел суточные итоги работы российских средств ПВО. Они сбили восемь украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Меловатка, Площанка, Нижняя Дуванка (ЛНР), Волноваха, Николаевка (ДНР), Приютное (Запорожская область), Каиры (Херсонская область). 

Удалось перехватить еще шесть украинских снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Это произошло в районах Сладкого и Дебальцево в ДНР, Кременной в ЛНР, а также Любимовки в Запорожской области. 

А в воздушном пространстве Белгородской области наши расчеты сбили четыре украинские противорадиолокационные ракеты HARM американского производства. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные по потерям украинской военной техники. По его словам, с начала спецоперации враг недосчитался 344 самолетов, 184 вертолетов, 2 684 беспилотников, 398 ЗРК, 7 159 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевой машины РСЗО, 3 691 орудия и миномета, а также 7 664 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков заметил, что, наступая, наши войска заняли выгодные рубежи на Донецком направлении.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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