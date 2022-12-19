Командующий СФ вручил медаль Героя России семье погибшего лейтенанта Данильченко

Последний бой Данильченко состоялся 25 сентября, когда его экипаж израсходовал все боеприпасы к вооружению танка и продолжил бой стрелковым оружием. Танкисты прикрывали отход мотострелков и попали под прицельный огонь вражеской артиллерии, в ходе которого Николай Данильченко получил ранения, несовместимые с жизнью.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Командующий Северным флотом Александр Моисеев и губернатор Омской области Александр Бурков вручили «Золотую Звезду» Героя России семье погибшего в ходе спецоперации лейтенанта Николая Данильченко. Об этом сообщает Минобороны России.

Церемония состоялась в Омске, в зале официальных церемоний правительства Омской области. Присутствовали не только родные и близкие Николая Данильченко, но и представители Омского кадетского военного корпуса, Омского автобронетанкового инженерного института, командования Северного флота.

«Ценой своей жизни он спас жизни своих боевых товарищей. Подвиг Николая Данильченко является примером для всех воинов, его земляков, молодых ребят, которые сейчас определяются в жизни со своей будущей профессией. И нет сомнений, что его подвиг многих подвигнет на выбор именно этой профессии - защищать Родину», - заявил Моисеев.

Родившийся в городе Стрежевой Томской области Данильченко окончил Омский кадетский военный корпус, а затем филиал Военной академии материально-технического обеспечения в Омске. Лейтенант принимал участие в спецоперации с первых дней, будучи командиром танкового взвода.

Лейтенант Николай Данильченко неоднократно отмечался храбрыми и решительными действиями. В конце апреля, ведя бой с украинской засадой, он получил ранение и легкую контузию. Впоследствии он, едва выписавшись из госпиталя и не дожидаясь конца срока медицинской реабилитации, вернулся в свою часть.

Последний бой Данильченко состоялся 25 сентября, когда его экипаж израсходовал все боеприпасы к вооружению танка и продолжил бой стрелковым оружием. Танкисты прикрывали отход мотострелков и попали под прицельный огонь вражеской артиллерии, в ходе которого Николай Данильченко получил ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее публиковались кадры подготовки экипажей танков Т-72 в Забайкалье.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов