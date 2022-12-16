Собянин рассказал, на сколько в новом году вырастут московские пенсии

С 1 января 2023 года минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет на 10%.

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С 1 января 2023 года в Москве минимальный размер пенсии с городской доплатой и социальные выплаты вырастут на 10%. При этом будут сохранены все дополнительные меры социальной поддержки, среди которых бесплатное питание в школах, проезд общественным транспортом и скидки на ЖКХ. Соответствующее сообщение опубликовал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Также глава города рассказал о новых льготах для москвичей.

«Установили новую выплату совершеннолетним школьникам, потерявшим во время учебы одного или обоих родителей. Ежемесячно будем перечислять им компенсацию, предназначенную для покупки продуктов питания, одежды и обуви. Раньше ее получали только студенты колледжей и вузов», - написал он.

Кроме этого, Сергей Собянин пообещал продолжить производить единовременные выплаты жителям, приуроченные к памятным датам.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что доставка пенсии на дом во всех регионах России с 3 января будет работать в штатном режиме. А пенсионерам, которые получают выплаты на банковскую карту, перевод будет произведен заранее, если получение пенсии запланировано на праздничный день.