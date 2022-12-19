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Действуя как единый механизм: кадры подготовки военных на полигоне в Белоруссии

Елена Сивонен
Марина Крижановская
06:04 19.12.2022
Военнослужащие проходят подготовку и боевое слаживание на полигоне в Белоруссии: мотострелки, артиллеристы, минометчики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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С высоты чуть ниже птичьего полета лучше всего видна динамика на военном полигоне в Белоруссии. Занятия по боевой подготовке в эти дни в самой активной фазе. Учебных мест много. Для отработки навыков стрельбы представлен целый арсенал - автоматы, пулеметы, снайперские винтовки и ручные противотанковые гранатометы.

Мотострелкам вторят артиллеристы: оглушительный огонь ведут из всех орудий. Внезапность нанесения удара отрабатывают минометчики. Рядом боевые машины пехоты вступают в условный бой. Так, с самого утра и до вечерних сумерек на полигонах Белоруссии ни единой секунды тишины.

«Свои задачи у экипажей танков Т-80 - они стреляют куда дальше. Не с места, но в движении и с разных точек. Буквально в нескольких метрах уже первая огневая позиция», - сообщила корреспондент «Звезды» Елена Сивонен.

Экипажи заряжают «летающие танки» - так называют Т-80 за развиваемую ими скорость до 80 километров в час - и выстраиваются в боевой порядок в единую линию. По звуковому сигналу - он дает старт атаке - танки подаются вперед. Не позднее чем через 15 секунд открывают почти что снайперский огонь, кладя мишени одну за другой.

«Подготовка проходит отлично. Экипажи, в принципе, готовы к выполнению боевых задач. Сами видите: проходит выполнение нормативов - стрельбы с ходу, стрельбы с закрытых огневых позиций на дальние расстояния. Все справляются», - рассказал командир экипажа с позывным «Горняк».

От команды «Вперед» до выхода танка на рубеж прекращения огня проходит порядка трех минут. Оценка «отлично». Норматив выполнен. Причем, не только по скорости, но и по качеству. Экипажи слажены и взаимозаменяемы.

«Если что-то пойдет не так, например: нужно где-то масло подлить, где-то еще что-то, если наводчик не знает того, то у него будет незачет. А если командир не знает что-то, то у него будет незачет на наводчике. Любая ошибка чревата последствиями, не только для нас, но и для всего экипажа», - сказал оператор-наводчик с позывным «Профессор».

Еще полтора месяца назад, в самом начале формирования союзной группировки войск в Белоруссии, такой уровень подготовки казался недосягаемым. Но интенсивный курс ежедневных занятий по 8-10 часов, который проходили бойцы каждого вида и рода войск, доказал: возможно все.

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