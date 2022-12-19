Груды обломков, осколки снарядов: кадры последствий обстрела больницы в Донецке

Разрушенные ударами остатки рам свисают из оконных проемов медучреждения. В земле после обстрела остались огромные воронки от разорвавшихся снарядов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Появились кадры с места попадания снарядов в донецкую больницу. Напомним, украинские боевики в ходе вечернего снаряда попали в крупнейшую городскую больницу ДокТМО имени Калинина. Тогда сообщалось, что один человек был тяжело ранен и начата эвакуация пациентов из разрушенных палат.

Окна медучреждения - раскурочены ударами. Остатки рам свисают из оконных проемов. Повсюду разбросаны обломки разорвавшихся снарядов. Груды обвалившихся камней обстрелянного здания лежат неподалеку от него. Тут и там встречаются поломанные москитные сетки, выпавшие из разрушенных окон. Повсеместно повреждена облицовка здания. Многие окна зияют пустотой.

Напомним, по предварительным данным, после обстрела загорелись шестой и второй корпуса учреждения. Информацию сообщал мэр Донецка Алексей Кулемзин.