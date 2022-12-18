В Донецке после обстрела загорелась крупнейшая городская больница

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Во время вечерних обстрелов Донецка один из снарядов попал в крупнейшую городскую больницу имени Калинина. По предварительным данным, загорелись шестой и второй корпуса учреждения. Информацию передал мэр города Алексей Кулемзин.

Кроме этого, он сообщил о нескольких раненых и начале эвакуации пациентов из разрушенных палат.

«По предварительным данным, известно об 1 тяжелораненом, есть пострадавшие средней тяжести. Об эвакуации пациентов за пределы корпусов речь не идёт, их переводят в уцелевшие палаты», - написал Кулемзин.

Ранее «Звезда» публиковала кадры последствий обстрела города Счастье ЛНР. В результате ударов из американских РСЗО HIMARS были уничтожены несколько домов гражданского населения. На момент публикации сообщалось о троих погибших и пятерых раненых. Удары HIMARS оказались настолько сильными, что помимо разрушенных домов от осколков пострадали соседние здания.