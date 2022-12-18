Посол России в Сербии покинул съезд соцпартии из-за антироссийского выступления
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко покинул съезд Сербской социалистической партии (СПС) первого вице-премьера и главы МИД страны Ивица Дачича. Причиной стало обращение к участникам съезда бывшего премьер Греции Алексиса Ципраса, который «принялся поливать грязью» Россию, заявил дипломат.
«Был вынужден в самом начале покинуть съезд СПС из-за продемонстрированного участникам видеообращения греческого оппозиционера Ципраса, который пустился в абсолютно беспочвенные, лживые обвинения в адрес России, принялся поливать грязью мою Родину», — написал Боцан-Харченко.
Он также выразил сожаление, что из-за произошедшего не смог послушать выступление президента Сербии Александра Вучича.
Съезд СПС прошел в субботу в Белграде, на нем Дачича перевыбрали главой партии. Вучич выступал на съезде как глава правящей Сербской прогрессивной партии — коалиционного партнера СПС.
Ранее Вучич рассказал, при каких условиях Сербия введет санкции против России.