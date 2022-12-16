Вучич назвал условие, при котором Сербия введет санкции против России
Внешнее давление с целью подтолкнуть страну ввести санкции против РФ не ослабевает, отметил сербский лидер.
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Сербия не поддержит российские санкции, пока ее жизненные и экзистенциальные интересы не окажутся под угрозой. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.
По его словам, внешнее давление с целью подтолкнуть страну ввести санкции против РФ не ослабевает.
«Мы можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой», — цитирует его РИА Новости.
Вучич напомнил, что Белград сам десять лет находился под санкциями в 1990-2000-х годах.
Ранее президент Сербии отметил, что гордится тем, что в отношении санкций против России Белград ведет независимую политику. При этом он отметил, что Сербия ничем не обязана РФ, однако должна помнить, что Москва вместе с Пекином защищают ее территориальную целостность в ООН.