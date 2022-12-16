Вучич назвал условие, при котором Сербия введет санкции против России

Внешнее давление с целью подтолкнуть страну ввести санкции против РФ не ослабевает, отметил сербский лидер.

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Сербия не поддержит российские санкции, пока ее жизненные и экзистенциальные интересы не окажутся под угрозой. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

По его словам, внешнее давление с целью подтолкнуть страну ввести санкции против РФ не ослабевает.

«Мы можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой», — цитирует его РИА Новости.

Вучич напомнил, что Белград сам десять лет находился под санкциями в 1990-2000-х годах.

Ранее президент Сербии отметил, что гордится тем, что в отношении санкций против России Белград ведет независимую политику. При этом он отметил, что Сербия ничем не обязана РФ, однако должна помнить, что Москва вместе с Пекином защищают ее территориальную целостность в ООН.