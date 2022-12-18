Москвичам пообещали сильнейшую метель

Температура воздуха в столице и области может опуститься от -5 до -8 градусов днем и от -14 до -16 ночью.

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Воскресенье в Москве будет облачным и снежным. Синоптики российского Гидрометцентра прогнозируют сильную метель 18 декабря, о чем сообщили на своем официальном сайте. Столбики термометров при этом замрут на отметке от -5 до -7 градусов. Ночью похолодает до 14 градусов мороза.

В Московской области будет холоднее. Днем до -8, ночью до 16 ниже ноля, во многом из-за северного ветра. Он будет дуть со скоростью 7-12 м/с, пообещали синоптики. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Ранее были опубликованы кадры мощного снегопада в Москве, который случился на этой неделе. За день в российской столице выпало 12-17 мм осадков - около 25% месячной нормы. Это значительно осложнило работу общественного транспорта и аэропортов.