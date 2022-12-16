В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать сладкий новогодний подарок

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Перед наступлением Нового года среди россиян традиционно растет спрос на сладкие подарки. Однако, чтобы не испортить праздник, необходимо придерживаться несложных правил. О них телеканалу «Звезда» рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре Татьяна Хакимова.

«Сладкие подарки должны быть безопасными. При покупке необходимо обратить внимание на маркировку, на которой должны быть наименование, состав, количество, сроки годности, даты изготовления и условия хранения, в том числе после вскрытия. Отсутствие маркировки говорит, что лучше от него отказаться», - говорит специалист.

По словам Татьяны Хакимовой, покупать сладкие подарки нужно в магазинах. Не стоит их приобретать на маркетплейсах, в местах развозной торговли или на остановках.

Если же попался сладкий подарок плохого качества, то сперва необходимо обратиться к продавцу, чтобы предъявить свои требования. Если представитель продавца откажется удовлетворять данные требования, то необходимо обращаться в Роспотребнадзор, либо идти в суд.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, что в преддверии Нового года в России участились случаи мошенничества при покупке подарков. При попытке купить подарок на маркетплейсе можно попасть на мошеннический сайт.