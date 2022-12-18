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Украинские националисты выпустили из «Града» шесть ракет по Донецку

Анна Назайкина
07:48 18.12.2022
Как утверждается, удар наносился с позиций боевиков в населенном пункте Тоненькое.
Украинские националисты выпустили из «Града» шесть ракет по Донецку
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Украинские националисты в очередной раз обстреляли Донецк. Об этом говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.

Как утверждается, удар наносился с позиций боевиков в населенном пункте Тоненькое.

«ВФУ с позиций в Тоненьком снова нанесли удар по Ворошиловскому району Донецка с применением РСЗО "Град"», - говорится в сообщении.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, украинские националисты этим утром выпустили по городу шесть ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

Украинские вооруженные формирования регулярно наносят удары по мирному городу. Так, в минувшую пятницу, 16 декабря, мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил об обстреле маршрутного такси в Куйбышевском районе Донецка.

В четверг, 15 декабря, был массированный обстрел города. В частности, был поврежден Свято-Преображенский собор в центре Донецке. Украинский снарядом был пробит купол храма.

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