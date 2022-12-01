МО РФ показало кадры сопровождения иностранными истребителями российских Ту-95МС

Российские ракетоносцы и китайские стратегические бомбардировщики провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны показало кадры, как истребители иностранных государств сопровождали российские стратегические ракетоносцы и китайские бомбардировщики. Совместное воздушное патрулирование силами РФ и КНР недавно прошло в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В российском военном ведомстве отметили, что самолеты обеих стран действовали в полном соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства третьих стран не было.

Напомним, российские Ту-95МС находились в воздухе около восьми часов. Их сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35.

Впервые в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадки российских самолетов на аэродроме в КНР и китайских самолетов на аэродроме на территории РФ.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов