МО РФ показало кадры сопровождения иностранными истребителями российских Ту-95МС
Министерство обороны показало кадры, как истребители иностранных государств сопровождали российские стратегические ракетоносцы и китайские бомбардировщики. Совместное воздушное патрулирование силами РФ и КНР недавно прошло в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В российском военном ведомстве отметили, что самолеты обеих стран действовали в полном соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства третьих стран не было.
Напомним, российские Ту-95МС находились в воздухе около восьми часов. Их сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35.
Впервые в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадки российских самолетов на аэродроме в КНР и китайских самолетов на аэродроме на территории РФ.
Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов