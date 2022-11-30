Ракетоносцы РФ и бомбардировщики КНР провели совместное патрулирование восточных морей
Российские ракетоносцы и китайские стратегические бомбардировщики провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Минобороны России.
«Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей», - говорится в сообщении.
В МО РФ уточнили, что российские Ту-95МС находились в воздухе около 8 часов. При этом сопровождение авиагруппы обеспечивали российские истребители Су-30СМ и Су-35.
«Впервые в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадки российских самолетов на аэродроме в Китайской Народной Республике и китайских самолетов на аэродроме на территории Российской Федерации», - добавили в российском оборонном ведомстве.
Отдельные этапы маршрута были отмечены сопровождением патруля истребителями иностранных государств.
В Минобороны России отметили, что самолеты обеих стран действовали в полном соответствии с положениями международного права. Никто не допустил нарушений воздушного пространства третьих стран.
Также было подчеркнуто, что по завершению совместного воздушного патрулирования задействованные самолеты вернутся на аэродромы базирование. Патрулирование проведено в рамках плана военного сотрудничества на этот год и не направлено против третьих стран.
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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов