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Ракетоносцы РФ и бомбардировщики КНР провели совместное патрулирование восточных морей

11:58 30.11.2022
В Минобороны России подчеркнули, что в ходе такого патрулирования впервые были выполнены посадки российских самолетов на аэродромах КНР, а китайских - в РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские ракетоносцы и китайские стратегические бомбардировщики провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Минобороны России.

«Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей», - говорится в сообщении. 

В МО РФ уточнили, что российские Ту-95МС находились в воздухе около 8 часов. При этом сопровождение авиагруппы обеспечивали российские истребители Су-30СМ и Су-35. 

«Впервые в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадки российских самолетов на аэродроме в Китайской Народной Республике и китайских самолетов на аэродроме на территории Российской Федерации», - добавили в российском оборонном ведомстве. 

Отдельные этапы маршрута были отмечены сопровождением патруля истребителями иностранных государств.

В Минобороны России отметили, что самолеты обеих стран действовали в полном соответствии с положениями международного права. Никто не допустил нарушений воздушного пространства третьих стран. 

Также было подчеркнуто, что по завершению совместного воздушного патрулирования задействованные самолеты вернутся на аэродромы базирование. Патрулирование проведено в рамках плана военного сотрудничества на этот год и не направлено против третьих стран.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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