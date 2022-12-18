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Глава генштаба Великобритании заявил, что хотел бы более прочных связей с РФ

Максим Крюков
05:24 18.12.2022
В материале The Telegraph говорится, что Тони Радакин приветствует любую возможность держать каналы связи открытыми.
Глава генштаба Великобритании заявил, что хотел бы более прочных связей с РФ
© Фото: Tejas Sandhu, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что хотел бы более прочных связей с Россией, чтобы извлечь максимальную пользу.

«Хотелось бы, чтобы это были более регулярные связи. Я хотел бы, чтобы они были еще прочнее, даже если это могут быть трудные разговоры. Есть отношения, которые продолжаются до сих пор. Как мы можем извлечь из них максимальную пользу?» - сказал он в интервью газете The Telegraph.

Глава британского генштаба также отметил уважительный тон в телеграмме, которую ранее направил президент России Владимир Путин новому британскому королю Карлу III по случаю кончины его матери королевы Елизаветы II. В материале говорится, что Радакин приветствует любую возможность держать каналы связи открытыми.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак проведет аудит военной помощи Украине. В кулуарах кабмина ходят опасения, что после подсчета Сунак может занять слишком «осторожную позицию» касательно военной помощи киевскому режиму.

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