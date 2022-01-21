В Хабаровском крае дивизионы С-400 «Триумф» подготовили для отбытия в Белоруссию: видео

В Хабаровском крае два дивизиона ЗРК С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), участвующие в проверке сил реагирования Союзного государства, совершили марш на станцию погрузки для отбытия железнодорожным путем в Белоруссию.

Там российские военнослужащие оборудуют и замаскируют пусковые позиции на белорусских полигонах, а затем заступят на учебное боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа: на первом военнослужащие создадут группировки сил и организовывают охрану и оборону значимых объектов и другие мероприятия; затем они проведут совместное учение «Союзная решимость-2022», в котором отработают задачи по пресечению и отражению внешней агрессии и противодействию терроризму.

Учения состоятся сразу на нескольких белорусских полигонах и отдельных местностях. Планируется в том числе задействовать аэродромы «Барановичи», «Лунинец», «Лида» и «Мачулищи».

Материал подготовили: Егор Левин, Кирилл Ховрин