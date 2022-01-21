В Германии выступили за скорейший запуск «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» может способствовать переходу Германии к возобновляемым источникам энергии, поэтому необходимо его запустить как можно скорее, заявила премьер-министр федеральной земли Мекленбург в ФРГ Мануэла Швезиг.

«Я твердо убеждена, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море. Газ нужен как источник энергии как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики», - цитирует Швезиг издание Zeit.

По словам министра, Берлину необходим критический диалог и экономическое взаимодействие с Москвой.

Ранее член комитета немецкого Бундестага от партии «Альтернатива для Германии»Штеффен Котре высказал мнение, что немецкое правительство не должно препятствовать сертификации «Северного потока - 2»