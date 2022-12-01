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В России предложили создать цифровой сервис для борьбы с коллекторами

Сергей Лебедев
08:40 01.12.2022
Он может появиться на базе портала «Госуслуги».
В России предложили создать цифровой сервис для борьбы с коллекторами
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов предложил создать цифровой сервис на базе портала «Госуслуги», позволяющий гражданам решать проблемы, связанные с неправомерными действиями коллекторов. Об этом сообщает RT.

Парламентарий отмечает, что часто люди, столкнувшиеся с неправомерными действиями коллекторов, попросту не знают куда обращаться за помощью.

«В данной связи прошу Вас разработать дополнительный цифровой сервис на базе единого портала государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги», который позволит гражданам в режиме одного окна решать проблемы, связанные с оформлением квалифицированной жалобы на адрес надзорных ведомств на действия коллекторов и иных подобных организаций», — говорится в тексте обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева.

Напомним, ранее стало известно, что в России могут создать единый реестр риелторов. Соответствующий законопроект о посреднической деятельности на рынке сделок с недвижимостью подготовил депутат Госдумы Иван Сухарев.

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