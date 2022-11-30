В России могут создать единый реестр риелторов

Соответствующий законопроект о посреднической деятельности на рынке сделок с недвижимостью подготовил депутат Госдумы Иван Сухарев.

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В России предложили создать единый реестр риелторов. Соответствующий законопроект о посреднической деятельности на рынке сделок с недвижимостью подготовил депутат Государственной думы Иван Сухарев, сообщает RT.

Отмечается, что сейчас отсутствие правовых норм в сфере риелторской деятельности приводит к серьезным рискам для потребителей услуг. Они связаны с недостаточным профессионализмом некоторых агентов и отсутствием должного контроля за ними.

Парламентарий также предложил определить орган государственной власти, который будет уполномочен в сфере регулирования риелторской деятельности, и ввести систему обязательного страхования сделок с недвижимостью.

Напомним, ранее стало известно, что Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотечных кредитов при низком первоначальном взносе на первичном рынке жилья. С 1 декабря введут надбавку к коэффициенту риска. Эта мера коснется случаев, когда взнос не превышает 10%.