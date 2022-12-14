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Четверть месячной нормы осадков: кадры мощного снегопада в Москве

Максим Крюков
05:22 14.12.2022
На дорогах сейчас очень скользко, машины заносит, они буксуют в снегу. Сотрудники коммунальных служб работают без перерывов, но и сугробы увеличиваются.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexander Sayganov, Keystone Press Agency, Global Look Press
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В Москве к полудню может выпасть четверть месячной нормы осадков. В столице с прошлого вечера бушует метель. О ней предупреждали синоптики, как и о похолодании, которое идет на смену небывалой оттепели.

«Суммарно выпадет до 12-17 мм осадков или около 25% от месячной нормы осадков», - написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Уже сегодня ночью температура опустится до минус семи градусов. На дорогах сейчас очень скользко, машины заносит, они буксуют в снегу. Сотрудники коммунальных служб работают без перерывов, но и сугробы увеличиваются. Прирост за сутки может составить 17 сантиметров. Водителей просят быть осторожнее. А по возможности и вовсе отказаться от поездок на личном транспорте.

Больше времени на дорогу надо закладывать тем, кто улетает из московских аэропортов. Учитывать надо и то, что из-за погоды меняется расписание. К этому часу 14 рейсов задержаны, 10 отменены.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в среду, 14 декабря, и в ночь на четверг Москву ожидают сильный снег и ветер, которые могут привести к снежным заносам на дорогах. Он отметил, что после такого понижения температуры снег минимизирует гололед, но в связи с обильными осадками и ветром от 5 до 10 метров в секунду прогнозируются заносы на дорогах.

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