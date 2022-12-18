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Украинские боевики снарядом из РСЗО попали в многоквартирный дом в Донецке

Марина Крижановская
23:22 18.12.2022
Один из жильцов рассказал, как чудом не пострадал от обстрела.
Украинские боевики снарядом из РСЗО попали в многоквартирный дом в Донецке
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
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В Донецке поврежден многоквартирный жилой дом на проспекте Ватутина в Ворошиловском районе города в результате обстрела украинскими националистами. Боевики выпустили снаряд из реактивной системы залпового огня, повредив две квартиры.

Сообщается, что жильцы дома не получили повреждения. Пострадали кровля и водоснабжение. Как передает РИА Новости, один из жильцов рассказал, как чудом не пострадал от обстрела.

«Я вообще-то один живу, я там находился, в спальне. Там все чисто, только вот на кухне прорвало воду - течет. А потом как зашел сюда, тут вообще ничего не было видно - все стояло в пыли штукатурной. Ужасно, конечно», - приводит его слова агентство.

Немногим ранее, 18 декабря, десятки окон были выбиты на стадионе «Донбасс Арена» в Донецке.

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