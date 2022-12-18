В стране и мире Выбиты десятки окон: украинские боевики обстреляли стадион «Донбасс Арена» Анна Касаткина В СЦКК ранее сообщили об обстреле Донецка из РСЗО «Град». © Фото: kulemzin_donetsk, Telegram Читайте нас на: В Донецке обстрелом поврежден стадион «Донбасс Арена», в здании выбиты стекла. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин. «В результате террористического обстрела центра Донецка очередные повреждения получил стадион "Донбасс Арена". Выбито остекление десятка окон», — написал он. Ранее в представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили об обстреле со стороны украинских боевиков Ворошиловского и Киевского районов города. Как уточнялось, выпущено шесть ракет из БМ-21 РСЗО «Град». Экспертное мнение и аналитика