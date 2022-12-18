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Выбиты десятки окон: украинские боевики обстреляли стадион «Донбасс Арена»

Анна Касаткина
11:00 18.12.2022
В СЦКК ранее сообщили об обстреле Донецка из РСЗО «Град».
Выбиты десятки окон: украинские боевики обстреляли стадион «Донбасс Арена»
© Фото: kulemzin_donetsk, Telegram
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В Донецке обстрелом поврежден стадион «Донбасс Арена», в здании выбиты стекла. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин.

«В результате террористического обстрела центра Донецка очередные повреждения получил стадион "Донбасс Арена". Выбито остекление десятка окон», — написал он.

Ранее в представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили об обстреле со стороны украинских боевиков Ворошиловского и Киевского районов города. Как уточнялось, выпущено шесть ракет из БМ-21 РСЗО «Град».

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