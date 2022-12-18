Менее чем за два часа: боевики выпустили по Донецку 9 снарядов калибром 155 мм

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Менее чем за два часа украинские националисты выпустили по двум районам Донецка в общей сложности 9 снарядов из крупнокалиберной артиллерии. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:50 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Еще через полтора часа боевики обстреляли Петровский район города, выпустив 4 снаряда калибром 155 мм «натовского» образца. О мирных гражданах, которые могли пострадать в результате удара, пока ничего неизвестно.

Ранее были опубликованы кадры последствий обстрела украинскими радикалами домов мирных граждан в ЛНР из РСЗО HIMARS американского производства. По предварительным данным, в результате удара погибли три человека, еще пятеро находятся в больнице.