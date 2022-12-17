Ракеты, выпущенные украинскими националистами из американского комплекса HIMARS, уничтожили в городе Счастье четыре дома.

© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

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Ракеты, выпущенные украинскими националистами из американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, уничтожили в городе Счастье Луганской народной республики четыре жилых частных дома. По предварительным данным, погибли три человека. Еще пятеро находятся в больнице.

«Как вы думаете, в чем виноваты эти люди? Они просто жили. Никому ничего плохого никогда не сделали», - говорит дочь одного из пострадавших, прибывшая на место происшествия.

Удар из HIMARS был нанесен поздно ночью, когда жители разрушенных домов спали. Тремя ракетами уничтожило целую улицу. Помимо зданий, в которые было непосредственное попадание, пострадали также и соседние. Их стены посечены осколками, а расположенные неподалеку линии электропередач повреждены так, что провода опасно висят над дорогой.

Среди развалин эксперты находят многочисленные обломки ракет HIMARS. Среди них фрагменты стабилизатора и поражающие элементы. Хорошо видна соответствующая маркировка. Согласно ей, одна из таких ракет произведена 10 марта 2019 года.

«Ракеты свежие. Вооружение поставляется на Украину современное. Вот такими снарядами, ракетами уничтожается мирное население республики», - рассказывает Алексей Гетманский, эксперт представительства СЦКК в ЛНР.

Специалисты совместного центра по контролю и координации фиксируют каждый факт обстрела гражданских объектов, а также собирают и фотографируют вещественные доказательства. Они предоставляют информацию в Следственный комитет России, чтобы в будущем не осталось безнаказанным ни одно преступление киевского режима.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что США поощряют обстрелы мирных граждан со стороны украинских националистов. По его словам, в НАТО удовлетворены тем, как киевский режим использует поставляемое им вооружение.