В стране и мире Пушилин заявил о гибели одного пациента, обстрелянной боевиками больницы в Донецке Семен Лавров В результате вечернего обстрела Донецка украинскими националистами больной получил черепно-мозговую и торакальную травмы, от которых впоследствии скончался. © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Читайте нас на: В результате вечернего обстрела украинскими националистами жилых районов Донецка погиб один пациент городской больницы имени Калинина. Об этом сообщил врио губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «К сожалению, больной, получивший тяжелые ранения – черепно-мозговую и торакальную травмы – при обстреле корпуса №6 больницы Калинина скончался», - написал он в Telegram. Глава ДНР также выразил слова соболезнования родным и близким погибшего пациента медучреждения. Ранее стало известно, что в шестом и втором корпусах больницы имени Калинина в результате обстрелов началось возгорание. После этого больных стали эвакуировать в уцелевшие палаты. Пожарным удалось быстро потушить пожар, а мэр города Алексей Кулемзин заявил, что речи о перемещении пациентов за пределы пострадавших корпусов не идет. Экспертное мнение и аналитика