Буэнос-Айрес погрузился в безудержное веселье после победы Аргентины в ЧМ

На улицах столицы царит атмосфера безумия, радости и счастья.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Улицы аргентинской столицы Буэнос-Айреса погрузились в безудержное веселье после победы национальной сборной в Чемпионате мира по футболу в Катаре. Фанаты устроили народные гуляния, в которых принимают участие тысячи человек.

Аргентинцы восторженно приветствуют победу Лионеля Месси и его партнеров. На улицах Буэнос-Айреса царит атмосфера безумия, радости и счастья.

Напомним, сегодня в решающем матче мундиаля сборная Аргентины одолела французов. Победитель определился в серии пенальти.

Аргентина стала чемпионом мира впервые за 36 лет. В последний раз подобное случалось еще во времена Диего Армандо Марадоны.