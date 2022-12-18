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В Пакистане боевики захватили контртеррористический центр, где содержались экстремисты

Семен Лавров
22:12 18.12.2022
На момент взятия в центре находились 25 участников различных запрещенных организаций.
В Пакистане боевики захватили контртеррористический центр, где содержались экстремисты
© Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress
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Террористы захватили контртеррористический центр на северо-западе Пакистана. Они взяли заложников и требует переговоров с правительством страны. Об этом сообщило Dawn, ссылаясь на источник в правоохранительных органах Пакистана.

«Боевики захватили контртеррористический центр в районе Банну в воскресенье и взяли заложников для переговоров с правительственными властями», - пишет издание.

Кроме этого, сообщается о 25 членах различных экстремистских группировок, находившихся на допросах в центре, на момент захвата. Заложниками боевиков стали сотрудники охраны здания.

На данный момент, как утверждает Dawn, территория вокруг взятого террористами центра оцеплена сотрудниками полиции. Сообщается, что несколько правоохранителей были ранены.

Ранее газета The Guardian писала, что посол США в Пакистане был вызван для объяснений. Причиной этому послужили слова Джо Байдена, который усомнился в соблюдении ей протоколов безопасности ядерного оружия. Он также назвал Пакистан одной из самых опасных стран мира.

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