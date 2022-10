В стране и мире The Guardian: Пакистан вызвал посла США из-за слов Байдена о «самой опасной стране в мире» Анастасия Бобылева Американский президент поставил под сомнение протоколы безопасности ядерного оружия Пакистана и назвал эту страну одной из самых опасных в мире. © Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: По данным СМИ, в субботу 15 октября Пакистан вызвал американского посла для объяснений в связи с недавним высказыванием президента США Джо Байдена. Он назвал Пакистан «одной из самых опасных стран мира» и выразил сомнение в соблюдении страной протоколов безопасности ядерного оружия. Как передает The Guardian, Байден сделал это заявление во время сбора средств Демократической партии в Калифорнии. В Пакистане его слова вызвали возмущение. Ранее президент США пошутил, что стал политиком из-за недостатка квалификации. Он рассказал, что товарищи, ходившие с ним в одну школу, стали пожарными или полицейскими, и только он пошел в политическую сферу. Экспертное мнение и аналитика