Bloomberg: Европа потеряла триллион долларов из-за отказа от российского газа

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Европа потеряла около триллиона долларов из-за резкого роста цен на энергоносители, который вызван санкциями против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты.

Журналисты полагают, что последствия масштабного энергетического кризиса только начинают проявляться. К концу зимы газовые хранилища окажутся опустошены, а пополнить их будет тяжело.

Предполагается, что кризисный период затянется до 2026 года. В этому времени Катару и США, возможно, удастся стабилизировать добычу горючих ископаемых.

Напомним, ранее стало известно, что Германия и ряд других стран-участниц ЕС продолжают покупать у России сжиженный природный газ. Топливо прибывает в Бельгию, откуда транспортируется в ФРГ.