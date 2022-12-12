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ZDF: ФРГ и ряд стран Евросоюза продолжают закупать газ в России

Ян Брацкий
02:35 12.12.2022
Основными покупателями СПГ из России остаются Франция, Бельгия и Нидерланды.
ZDF: ФРГ и ряд стран Евросоюза продолжают закупать газ в России
© Фото: Павел Львов, РИА Новости
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Германия, как и ряд других стран-участниц Евросоюза продолжает покупать у России сжиженный природный газ. Как сообщил немецкий телеканала ZDF, топливо прибывает в Бельгию, откуда транспортируется в ФРГ. При этом, объем поставок составляет около пяти миллиардов кубометров в год.

Что касается общей статистики, то по данным энергокомпании ICIS, 13% всего закупаемого Европой газа поступает из России. Основными покупателями остаются Франция, Бельгия и Нидерланды.  

Ранее страны G7 и Австралия вслед за Евросоюзом достигли консенсуса по установлению предельной цены на российскую нефть на уровне $60. Договоренность вступила в силу пятого декабря. Минфин США счел лимит в $60 за баррель приемлемым, чтобы РФ продолжала поставлять нефть на мировые рынки.

В России неоднократно заявляли, что страна не будет продавать нефть по заранее установленным ценам, вне зависимости от того, какими они будут.

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